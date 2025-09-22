Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 лет при рождении второго или последующего ребенка

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании рассмотрит законопроект, запрещающий выгуливать собак опасных пород пьяным людям и подросткам младше 16 лет. Также на повестке - инициативы об ипотечных каникулах для семей с детьми, упрощении получения жилья сиротами и предоставлении мест в студенческих общежитиях.

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в начале пленарного заседания проинформирует депутатов о формировании тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Затем депутаты рассмотрят проекты постановлений о назначении аудиторов Счетной палаты.

Законопроект, направленный на упрощение доступа сирот к получению жилья с использованием жилищных сертификатов, Госдума рассмотрит в первом чтении. Документ был внесен членами рабочей группы по вопросам обеспечения жильем детей-сирот во главе с вице-спикером палаты парламента Анной Кузнецовой в июне. Поправки касаются статьи 8.1 закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и уточняют порядок расчета дохода семьи при подаче заявления. В частности, предлагается учитывать доход обоих супругов, даже если один из них является сиротой.

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 лет при рождении второго или последующего ребенка. Поправки вносятся в закон "О потребительном кредите (займе)". Законопроект был инициирован правительством.

Документ был подготовлен по поручению президента для предоставления гражданам, являющимся заемщиками по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в случае рождения второго ребенка и последующих детей права на обращение к кредитору с требованием о приостановлении исполнения гражданином своих обязательств по такому договору либо уменьшении размера платежей до достижения ребенком возраста полутора лет и направлен на поддержку граждан в случае рождения или усыновления (удочерения) второго ребенка или последующих детей.

Такое право может быть реализовано однократно за время действия кредитного договора (договора займа) и при условии рождения или усыновления (удочерения) второго ребенка или последующих детей. В случае рождения второго и (или) последующих детей длительность кредитных каникул не может превышать 18 месяцев, но не более периода времени до достижения вторым и (или) последующими детьми возраста полутора лет, а в случае их усыновления (удочерения) - не более полутора лет с даты усыновления (удочерения).

Запрет на выгул потенциально опасных собак пьяными и детьми

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, запрещающий выгуливать собак опасных пород пьяным людям и подросткам младше 16 лет. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов от разных фракций. Изменения предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Законопроектом вводится запрет на выгул потенциально опасной собаки без законных представителей лицами, не достигшими возраста 16 лет, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения за исключением случаев, если такая собака находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу на праве собственности или ином законном основании.

Авторы инициативы отмечают, что собаки определенных пород представляют "потенциальную опасность для жизни и здоровья человека". В том числе речь идет о породах, обладающих "генетически детерминированными качествами агрессии и силы". Правительством в список потенциально опасных включены, в частности, некоторые бульдоги, гибриды волка, питбульмастифы.

Правительство в целом поддержало законопроект, отметив, что навредить окружающим могут не только собаки из перечня опасных пород, но и другие - крупного размера с большой физической силой.

Предоставление мест в студенческих общежитиях

Законопроект о порядке предоставления мест в студенческих общежитиях Госдума рассмотрит в первом чтении. Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым. Предлагается внести изменения в закон "Об образовании в РФ", которыми устанавливается обязанность образовательных организаций высшего образования выделять отдельные изолированные жилые помещения в общежитиях для студентов, состоящих в браке и (или) имеющих детей, с возможностью совместного проживания с членами семьи.

Согласно законопроекту, образовательные организации будут обязаны публиковать информацию о наличии и количестве таких помещений. Предусматривается, что использовать эти комнаты для других целей можно будет только при отсутствии нуждающихся семейных студентов. Также предлагается наделить Министерство науки и высшего образования совместно с Министерством просвещения полномочиями по утверждению типового порядка предоставления мест в общежитиях.