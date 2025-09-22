Если же в результате таких действий причинен вред здоровью человека, то ответственность может наступать уже по УК РФ, а размер штрафа составит до 2 млн рублей, рассказал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Хозяева дачных участков должны соблюдать правила пожарной безопасности при сжигании сухой травы и листвы, иначе им может грозить штраф от 5 до 20 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Размер штрафов зависит от характера действий и последствий, к которым привело правонарушение: от 5 до 15 тыс. рублей - для граждан за нарушение правил пожарной безопасности, от 10 до 20 тыс. рублей - за те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, - уточнил Машаров. - Если же в результате таких действий причинен вред здоровью человека, то ответственность может наступать уже по УК РФ, а размер штрафа составит до 2 млн рублей".

Эксперт указал, что сжигание сухой травы, листвы и веток регулируется правилами противопожарного режима, утвержденными постановлением правительства РФ. "Данные правила должны соблюдать владельцы всех земельных участков, в том числе дачных и загородных", - отметил он.

Подготовка территории

По словам Машарова, для сжигания травы на участке не нужно запрашивать разрешение у местной администрации, достаточно придерживаться указанных правил.

"Если участок примыкает к хвойному лесу или находится недалеко от отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка, то сжигать ветки и листья можно на расстоянии не ближе чем в 100 м от лесной зоны. Также костер должен находиться не ближе чем в 30 м от любых отдельно растущих групп лиственных деревьев и кустарников либо лиственного леса", - подчеркнул он.

Территория, где планируется сжигать растительные остатки, должна быть очищена в радиусе 10 м от сухостоя, сухой травы, валежника и других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 м. При сжигании на участке любой горючей растительности (сухой травы, веток, листвы) расстояние от места использования огня до зданий, сооружений и иных построек должно быть не менее 15 м.

"Место разведения открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) глубиной не менее 0,3 м и диаметром не более 1 м. Если не хотите копать яму, то можно использовать для разведения костра металлическую емкость (например, бочку, бак, мангал) либо любую емкость, выполненную из негорючих материалов, объем которой не превышает 1 куб. м. Во всяком случае, поблизости нужно держать металлический лист, которым в любой момент можно накрыть огонь и перекрыть доступ воздуха", - уточнил собеседник агентства.