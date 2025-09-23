"Русскому жестовому языку необходимо придать статус государственного", заявил председатель партии "Справедливая Россия - За правду"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Русский жестовый язык необходимо применять при трансляции выступлений президента РФ и срочных новостей. Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Русский жестовый язык по всем телеканалам должен в обязательном порядке применяться при трансляции всех выступлений президента России, всех важных и срочных новостей", - сказал Миронов ТАСС.

По мнению депутата, в настоящее время недостаточно телепрограмм, сопровождающихся переводом на жестовый язык. "Чуть что случись - многие люди с нарушением слуха снова будут в последний момент узнавать о наступлении особых обстоятельств. Ведь не все же черпают информацию из соцсетей, не все следят за новостями в интернете", - отметил он. Кроме того, считает Миронов, русскому жестовому языку необходимо придать статус государственного, такое решение надо принимать на уровне федерального законодательства.

Он напомнил, что партия ранее вносила в Госдуму соответствующий законопроект. "Дума должна сделать все для принятия такого решения. Нужно сделать так, чтобы граждане с нарушением слуха не чувствовали себя оторванными от общества", - добавил Миронов.