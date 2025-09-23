Причиной стали неблагоприятные погодные условия

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Запрет для движения всех типов транспорта по автомобильной дороге Герба - Омсукчан введен более чем на сутки на Колыме из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями введен запрет для движения всех типов транспортных средств по автомобильной дороге Герба - Омсукчан с 10:30 (02:30 мск - прим. ТАСС) 23 сентября до 12:00 (04:00 мск - прим. ТАСС) 24 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

В настоящий момент в Омсукчане дождь, порывы ветра достигают 5-10 м/с.