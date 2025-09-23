Прокуратура Чукотки проверит информацию о нехватке свежих продуктов в трех селах

Речь идет о населенных пунктах Омолон, Кепервеем и городе Билибино

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Проверка информации в СМИ о нехватке свежих продуктов в отдаленных селах Билибинского района Чукотки будет проведена прокуратурой, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Согласно размещенным публикациям, в некоторых сельских магазинах с начала навигации отсутствуют в продаже субсидируемые продукты, в том числе свежие овощи, фрукты и молочная продукция. Прокуратурой округа будет дана оценка исполнению органами региональной власти своих полномочий по обеспечению населения продовольствием, а также добросовестности предприятий-поставщиков", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в региональном исполкоме Народного фронта, речь идет о селах Омолон, Кепервеем, городе Билибино. В трех населенных пунктах проживают около 7 тыс. человек.

Северный завоз продовольствия на Чукотку продолжается, сухогрузы будут подходить к региону в срок до ноября. Далее груз доставляется в удаленные села наземным транспортом по сезонным дорогам или по воздуху.