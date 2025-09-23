Участникам будут предложены задачи по математике, физике, биологии, информатике, химии и астрономии

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Всероссийская контрольная по техническим и естественно-научным дисциплинам "Выходи решать!" пройдет с 28 сентября по 5 октября 2025 года. Участникам будут предложены задачи по математике, физике, биологии, информатике, химии и астрономии, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского физико-технического института.

"С 28 сентября по 5 октября 2025 года пройдет ежегодная всероссийская контрольная "Выходи решать!". Масштабная акция объединит школьников, студентов, родителей и всех, кто тянется к знаниям и готов проверить свои силы. Присоединиться к событию можно из любой точки мира на онлайн-платформе All Cups от VK. Уже более 850 очных площадок зарегистрировались по всей России, в том числе 50 опорных точек, куда направлены призы и подарки. Организаторы ожидают установить новый рекорд - 900 площадок в 85+ регионах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что участникам предложат задачи по физике, математике, информатике, биологии, астрономии и химии - нового предмета этого года. Задания рассчитаны на уровень 8-9 классов, но попробовать силы может каждый старше 14 лет.

"Ключевые даты: до 25 сентября - регистрация очных площадок; 28 сентября - старт контрольной онлайн; 29 сентября - торжественное открытие в Москве, на площадке VK Play Arena", - сказано в сообщении.

Все участники получат сертификаты, а 25 лучших по каждому предмету - памятные призы и мерч от организаторов и партнеров. Все площадки получат благодарственные письма, а лучшие представители площадок - шанс попасть в образовательную поездку в Москву и МФТИ, уточнили в пресс-службе.

Организаторы и ключевые партнеры проекта в 2025 году: Физтех-Союз, VK Education, МФТИ, All Cups. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Фонда целевого капитала МФТИ и Фонда Горчакова.