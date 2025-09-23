На территории, где проживает семья заболевшего, ввели частичный карантин, сообщили в аймачном центре исследования зоонозных инфекций

УЛАН-БАТОР, 23 сентября. /ТАСС/. Диагноз сибирская язва подтвердился у жителя сомона (поселения) Ихтамир аймака (региона) Архангай в Монголии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аймачном центре исследования зоонозных инфекций.

"Житель сомона Ихтамир участвовал в забое более 60 голов крупного рогатого скота и был изолирован в инфекционное отделение аймачной больницы с подозрением на сибирскую язву. Ее кожную форму подтвердили анализы. На территории, где проживает семья заболевшего, введен частичный карантин. По состоянию на 23 сентября больше никто не заболел, ситуация под контролем", - рассказали в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы в РФ и напомнил, что заболевание не передается от человека к человеку. Специалисты в постоянном режиме осуществляют оперативный мониторинг эпидемиологической обстановки, в пунктах пропуска осуществляется санитарно-карантинный контроль, работает система "Периметр".

Сибирская язва - смертельно опасная инфекционная болезнь человека и млекопитающих. Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность в почве много лет.