Вода, поступающая по центральным сетям, пригодна для технических нужд

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Специалисты готовят к запуску резервный водовод для подачи воды в город Александровск-Сахалинский на Сахалине после схода селей в водохранилище и в реку, требуется промыть сети и провести анализы воды. Об этом ТАСС сообщили в администрации Александровск-Сахалинского муниципального округа.

В районе водохранилища и выше по течению реки Козулинка, питающей его, произошла чрезвычайная ситуация природного характера. Во время циклона сошло три селевых потока, один из них сошел непосредственно в реку, а два других - в ложе водохранилища, что привело к критическому загрязнению воды. Сход больших иловых и глинистых масс нанес значительный ущерб водоочистным сооружениям Александровск-Сахалинского, полностью выведены из строя фильтрационные механизмы. Это привело к невозможности обеспечения населения чистой питьевой водой. В Александровск-Сахалинском проживают 9 125 человек. Осуществляется подвоз воды. Как сообщалось, мероприятия по устранению последствий схода селей в водохранилище в районе Александровск-Сахалинского будут длиться до ноября. Подключение резервного водовода планировалось, по данным министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и администрации муниципального округа, на 18-19 сентября.

"Ведутся работы по подготовке к запуску резервного водовода от реки Большой Александровки. Однако для его официального ввода в строй требуется получить разрешение Роспотребнадзора на основе лабораторных анализов воды, которые делаются в течение нескольких дней. Сейчас этот водовод проходит активную промывку, так как он также был загрязнен илом", - сообщили в администрации.

Водоснабжение в городе не перекрыто. Вода, поступающая по центральным сетям, пригодна для технических нужд. Подвоз осуществляется в связи с тем, что вода не соответствует санитарным нормам, задействовано шесть водовозов, один из них работает на развозе воды для инвалидов, пенсионеров и маломобильных граждан, охвачено около ста человек. Все социально значимые объекты обеспечиваются питьевой водой в первую очередь ежедневно путем подвоза.

"Ситуация медленно, но верно улучшается. Мутность [воды в сети] составляет где-то порядка 110 единиц. Это все еще выше нормы, но благодаря принятым мерам этот показатель снизился в три раза", - уточнили в администрации.

Параллельно ведутся работы по ликвидации последствий непосредственно в зоне ЧП. Группа специалистов выдвинулась к труднодоступному месту схода селя на реке Козулинке для его последующей очистки. Вторая бригада со специальным оборудованием для откачки ила и глины направляется из Южно-Сахалинска.