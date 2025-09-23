По договору он должен отработать на станции три года

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Первый обучающийся по целевому контракту студент Севастопольского государственного университета (СевГУ) трудоустроен на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) на преддипломную практику и продолжит трудиться там после выпуска. Об этом сообщила ТАСС директор Института ядерной энергии и промышленности СевГУ Юлия Омельчук.

"Когда Запорожская область вошла в состав России, к нам перевелся студент, который выпускается менее чем через полгода. Он обучается по целевому договору, согласно которому он обязуется отработать на [ЗАЭС] три года. Сейчас он уже находится на станции, куда отправился на преддипломную практику. Как это традиционно происходит на предприятиях Росатома, уже на этом этапе он официально трудоустроен на ЗАЭС", - рассказала Омельчук.

Она пояснила, что обучение по специализации "Проектирование и эксплуатация атомных станций" ведется пять с половиной лет. И в начале 2026 года молодому человеку предстоит защита диплома.

При этом основной поток студентов, которые заключили целевые договоры с ЗАЭС, сейчас обучается на четвертом и более младших курсах: это ребята из Энергодара, первыми поступившие в СевГУ в 2022 году, и те, кто поступал в последующем таким же образом. В настоящее время в вузе около 250 студентов, которые получают образование по договорю с Запорожской станцией. В следующем году ожидается поступление еще 100 человек.

ЗАЭС и СевГУ

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами.

Создание колледжа в Энергодаре является продолжением работы, которую уже ведут ЗАЭС и СевГУ. До воссоединения Крыма с Россией ядерщиков для станции готовил Севастопольский институт ядерной энергии и промышленности (который в 2014 году вошел в состав СевГУ), с 2022 года эта работа возобновлена. Кроме того, уже два года на базе университета вуза для абитуриентов из Энергодара проходит "Летняя школа", благодаря которой молодые люди готовятся к поступлению на профильные специальности: атомщиков, айтишников, экологов, химиков, электроэнергетиков.