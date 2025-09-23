Минимальная температура составила плюс 16,6 градуса

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Ночь на 23 сентября стала самой теплой в Москве впервые с 1953 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Побит ночной рекорд минимальной температуры для 23 сентября [в Москве], который держался с 1953 года, когда термометр в сумерках показал плюс 12,9 градуса", - написал он в Telegram-канале.

По словам синоптика, минимальная температура минувшей ночью составила 16,6 градуса тепла, что на 10 градусов превышает климатическую норму и ночные показатели середины лета.