Научный руководитель Гидрометцентра России уточнил, образование снежинок в воздухе в столице возможно в конце сентября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Установление временного снежного покрова в центре европейской России, и Москве в частности, не произойдет в начале октября. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Синоптики скептически относятся к приметам и поговоркам, но есть одно правило, которое действительно относится к правде. Оно звучит так: "Октябрьский снег на зиму не ложится". Поэтому, снежинки в Москве возможны, но устойчивый снежный покров в конце сентября и начале октября сформирован не будет", - сказал он.

Вильфанд уточнил, образование снежинок в воздухе в столице возможно в конце сентября. Однако земля еще теплая, поэтому снежного покрова не образуется. Они будут таять, достигая подстилающей поверхности.

Ранее Вильфанд сообщал ТАСС о том, что в октябре в Москве прогнозируется период повышения температуры и бабьего лета.