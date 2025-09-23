Речь идет о дельте Северной Двины

АРХАНГЕЛЬСК, 23 сентября. /ТАСС/. Движение теплоходов частично приостановлено в Архангельске в дельте Северной Двины из-за сильного ветра. Об этом сообщает администрация города.

"Из-за порывистого ветра приостановлено движение теплоходов на ряде линий. На данный момент с 14-го и 22-го лесозаводов пассажирские суда отправляются", - указано в сообщении.

По данным Севгидромета, в Архангельске плюс 9 градусов, западный ветер, порывы до 22 м/с . Сильный ветер ожидается до конца дня.

По информации диспетчерской службы Архангельского речного порта, остановлено движение теплоходов на всех линиях.