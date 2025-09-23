Еще четыре задерживаются

ВОЛГОГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. На вылет и прилет из Москвы в аэропорту Волгограда отменили шесть рейсов, еще четыре задерживается, следует из онлайн-табло аэропорта.

Согласно табло аэропорта, отменены три рейса на вылет в Москву, три - на прилет из Москвы. Задержаны на вылет два рейса в Москву и два на прилет из столицы.

Накануне Росавиация вводила ограничения на отправку и прием самолетов в московском аэропорту Шереметьево. Ряд бортов ушел на запасные аэродромы в столичном регионе.

В Волгоградской области в ночь на вторник МЧС России сообщало об угрозе беспилотной опасности, которая была отменена в 6:25 мск.