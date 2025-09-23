Временные ограничения ввели 22 сентября в 16:29 мск

КАЛУГА, 23 сентября. /ТАСС/. Рейсы авиакомпании "Азимут" из Калуги в Санкт-Петербург и Минеральные Воды отменены из-за временного ограничения полетов в воздушном пространстве. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Калуги.

"23 сентября года авиакомпания "Азимут" отменяет всю цепочку рейсов: Минеральные Воды - Калуга - Пулково и Пулково - Калуга - Минеральные Воды", - говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что временные ограничения воздушного пространства продолжают действовать над территорией региона. Ограничения на прием и выпуск самолетов были введены 22 сентября в 16:29 мск.