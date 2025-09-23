Злоумышленники звонят россиянам с сообщением якобы о доставке оплаченного товара и выманивают банковские коды

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Злоумышленники массово звонят россиянам под видом курьеров для получения одноразовых банковских кодов. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

"Злоумышленники звонят людям под видом сотрудников популярных маркетплейсов или курьеров. Они сообщают о доставке уже оплаченного товара и просят подтвердить получение. Если человек пытается объяснить, что ничего не покупал, то мошенники дают понять, что заказ, скорее всего, оформлен в качестве подарка кем-то из знакомых и что ошибки с адресатом нет", - отметили в ЦБ.

Для убедительности преступники называют фамилию, имя, отчество и адрес доставки получателя, что может свидетельствовать о наличии у них доступа к базам данных. Затем под предлогом подтверждения даты и места вручения заказа они просят назвать код из СМС-сообщения, который на самом деле является одноразовым паролем от банковского приложения.

Полученный код мошенники немедленно используют для входа в интернет-банк или подтверждения финансовых операций, что приводит к хищению денег со счета жертвы. Специалисты подчеркивают, что настоящие сотрудники маркетплейсов и служб доставки никогда не запрашивают коды из СМС, паспортные данные или реквизиты банковских карт.

Единственным верным действием при поступлении такого звонка является немедленное прекращение разговора. Ни при каких обстоятельствах не следует сообщать коды из СМС-сообщений или пуш-уведомлений третьим лицам, подчеркнули в Банке России.