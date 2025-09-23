Аграрии республики намерены засеять озимыми 290 тыс. га

ЛУГАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Засуха, сохраняющаяся в Луганской Народной Республике с начала лета, влияет на темпы осенней посевной кампании, стартовавшей в регионе 12 сентября. Об этом ТАСС сообщил глава Минсельхоза ЛНР Евгений Сорокин.

"Конечно, погода всегда достаточно существенно влияет на урожай, на проведение самих работ, на сроки проведения. <…> Действительно, прошлый год был совсем сложный для аграриев: и снижение объемов производства произошло, и мы вводили чрезвычайную ситуацию, мы попали в федеральный ЧАЭС [из-за ландшафтных пожаров]. В текущем году тоже ситуация достаточно сложная. По и заморозкам возвратным [в мае], и по отсутствию продуктивных осадков. Но не такая, конечно, как в прошлом году. <…> Отсутствие влаги [сохраняется], но посевная началась. В активную фазу будем входить, когда будет позволять погода", - сказал он.

12 сентября Сорокин сообщал, что в ЛНР стартовала осенняя посевная кампания, в этом сезоне аграрии региона намерены засеять озимыми 290 тыс. га.

Засуха в ЛНР сохраняется с конца июня.