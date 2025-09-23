На дистант перевели 127 классов в 38 школах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 сентября. /ТАСС/. Увеличение заболеваемости ОРВИ более чем на 50% зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе. На дистанционное обучение переведены 127 классов в 38 школах и 11 групп в 3 колледжах региона, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Югре.

Неделей ранее управление Роспотребнадзора по Югре сообщило, что в регионе за неделю зафиксировано увеличение заболеваемости ОРВИ почти на 100%. По данным ведомства, в связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ ранее переведены на дистант в целом по Югре были 10 групп в 8 детских садах и 26 классов 13 школах. Кроме того, в городе Нефтеюганск власти приняли решение о переводе всех школ на дистанционное обучение из-за ситуации с ОРВИ.

"За неделю с 15 сентября по 21 сентября зарегистрирован 141 случай ОРВИ на 10 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 56,1%. Случаев гриппа не зарегистрировано", - сказано в сообщении.

По данным управления Роспотребнадзора по Югре, в связи с заболеваемостью ОРВИ на 38 неделе переведены на дистанционные формы обучения 127 классов 38-и школ, 11 групп 3 колледжей, а также разобщены 12 групп в 11-и детских садах. Полностью закрылись две школы в Березовском и Советском районах.