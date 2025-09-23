Кандидат на должность председателя Верховного суда отметил, что "векторы, безусловно, зависят от складывающихся запросов общества по укреплению и гарантии судебной защиты"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России, кандидат на должность председателя Верховного суда Игорь Краснов считает, что судебная система РФ нуждается в развитии.

"Как и любая другая система, государственный институт судопроизводства, судебная система нуждается в развитии. Его векторы, безусловно, зависят от складывающихся запросов общества по укреплению и гарантии судебной защиты", - сказал он на комитете в Совете Федерации.

По его словам, в юридических кругах обсуждаются вопросы глубокой специализации судей по рассмотрению конкретного вида дел, несколько других вопросов, связанных с досудебными процедурами урегулирования различных ситуаций. "Эти все вопросы необходимо глубоко изучить, чтобы уже принимать окончательные решения", - сказал Краснов.