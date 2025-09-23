Всего в рамках программы реновации около миллиона москвичей улучшат свои жилищные условия, переехав в современные квартиры

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. семей переехали по программе реновации в новое жилье во всех округах Москвы с начала 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Уверенный темп программы реновации помогает тысячам москвичей улучшать жилищные условия. Новоселы получают квартиры с современной отделкой, что позволяет заезжать в новые дома без дополнительных затрат. С начала 2025 года уже более 10,8 тыс. семей переехали в новые квартиры по стандартам программы реновации. В частности, в Восточном административном округе новоселье отпраздновали более 3 тыс. семей", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Владимира Ефимова.

Он уточнил, что около 1,6 тыс. семей переехали в новые квартиры на севере столицы и еще свыше 1,3 тыс. - на юго-востоке. Всего в рамках программы реновации около миллиона москвичей улучшат свои жилищные условия, переехав в современные квартиры. Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба, подчеркнул, что с помощью сервиса "Помощь в переезде" москвичи могут бесплатно заказать услуги грузчиков и транспорт для перевозки вещей из старой квартиры в новую.

"С начала года им уже воспользовались 8,1 тыс. семей из числа переехавших. Так, на востоке столицы к услугам грузчиков обратились более 2,2 тыс. семей, а на севере - более 1,4 тыс. <...>. Заказать ее можно через портал mos.ru или в центрах информирования по переселению, которые работают на первых этажах новостроек по программе реновации", - сказал он.