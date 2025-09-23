В Мурманске за сутки выпала почти месячная норма осадков

В Мурманской области объявили штормовое предупреждение

МУРМАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Почти месячная норма осадков выпала в Мурманске за прошедшие сутки и ночь вторника. В Мурманской области объявлено штормовое предупреждение, погодная ситуация остается сложной, сообщили в оперативном штабе региона.

"По Мурманской области, преимущественно в северной части, выпало значительное количество осадков - 22-50 мм. В сравнении с климатической нормой это составило от 35% в районе Туманного, до 91% - в районе Ура-губы. В Мурманске количество выпавших осадков составило 44 мм, или 79% сентябрьской нормы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на юге региона самое большое количество осадков зафиксировано в районе Зареченска - 31 мм, или 51% климатической нормы и Кандалакши - 28 мм, или 52% нормы. Синоптики прогнозируют, что в течение 23 сентября сильные дожди в Мурманской области продолжатся.

В регионе объявлено штормовое предупреждение, ожидается усиление ветра до 25-27 м/с. В Мурманске и Кольском заливе порывы ветра достигнут 25 м/с. Температура воздуха - плюс 3-8 градусов. Несколько школ региона были переведены на дистанционный режим из-за непогоды. Аэропорт пока работает в обычном режиме.