МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Построенный в этом году в Казани новый следственный изолятор говорит о том, как меняются условия содержания под стражей. На это указал министр юстиции РФ Константин Чуйченко, выступая на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека по теме "Защита прав человека в местах принудительного содержания".

"В этом году было завершено строительство СИЗО на 1 000 мест в Казани. Изолятор соответствует всем современным стандартам содержания и оснащен новейшими системами безопасности. В новом СИЗО предусмотрены помещения для свидания с родственниками и адвокатами, отдельный корпус для женщин, включающий комнаты для женщин с детьми, а также условия для людей с инвалидностью - лифты, пандусы, санузлы", - отметил министр.

По его словам, в настоящее время Минюст и Федеральная служба исполнения наказаний решают целый комплекс задач, связанных с соответствующим инфраструктурным развитием.

При этом глава Минюста подчеркнул, что уровень инфраструктурной обеспеченности следственных изоляторов непосредственно связан с совершенствованием правил их внутреннего распорядка(ПВР). "Без создания современных условий многие изменения, которые можно было бы внести в ПВР, попросту не смогут работать на практике", - заметил министр.

Изменение правил

По его словам, мониторинг исполнения правил внутреннего распорядка продолжает осуществляться на постоянной основе. "Мы также исходим из того, что совершенствование нормативно-правового регулирования невозможно без эффективного взаимодействия с институтами гражданского общества и, конечно же, с уполномоченными по правам человека", - добавил он.

Так, в этом году Минюст подготовил проект приказа, регламентирующего вопросы оказания медицинской помощи осужденным, подозреваемым и обвиняемым в части реализации их права на беспрепятственное получение информации о своем здоровье и ознакомление с медицинской документацией. Расширен перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых.

Подозреваемым и обвиняемым в следственных изоляторах предоставлено право на дополнительное свидание с несовершеннолетними детьми. Кроме того, подозреваемые и обвиняемые получили возможность проведения свиданий со своими защитниками в СИЗО посредством видео-конференц-связи (ВКС). Установлены сроки и условия снятия взыскания, наложенного на подозреваемого или обвиняемого в период содержания под стражей. Также введена новая мера поощрения в виде благодарности за примерное выполнение обязанностей и соблюдение установленного порядка содержания под стражей.