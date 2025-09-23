После развода и раздела имущества у фигуранта осталась квартира на Поварской улице площадью 300 кв. м

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы начнет рассмотрение по существу иска Генеральной прокуратуры РФ о конфискации имущества бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова 6 ноября. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Иск Генеральной прокуратуры России о взыскании в доход государства имущества, принадлежащего Тимуру Иванову, будет рассмотрен по существу 6 ноября 2025 года в 10:40", - огласила судья.

Защита ходатайствовала о приостановлении производства по делу до окончания рассмотрения уголовного процесса в отношении Иванова, однако суд это ходатайство отклонил.

Как следует из имеющихся в распоряжении ТАСС документов, после расторжения брака и раздела имущества у Иванова осталась квартира на Поварской улице площадью 300 кв. м. Эту квартиру оценил ПСБ и под ее залог выдал кредит в размере 175 млн рублей, за счет которых был приобретен дом в подмосковных Раздорах с земельным участком.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня 2024 года стало известно о его увольнении. 1 июля 2025 года Московский городской суд по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц" приговорил его к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей.