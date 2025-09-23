Заместитель председателя правительства РФ также указал на большое количество проблем в этой сфере и необходимость "сломать негативный тренд"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Власти оценят необходимость создания отдельного ведомства в сфере ЖКХ, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Накопилось большое количество проблем в сфере ЖКХ, нам необходимо сломать негативный тренд. Мы ситуацию оценим", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что любое новое ведомство требует времени, кадровых ресурсов. "Я могу сказать по заказчикам, что любой заказчик при удачном руководителе начинает показывать эффект через три года. Создавать новое ведомство и ожидать, что завтра что-то изменится в сфере ЖКХ - неоднозначно. Мы оценим все плюсы и минусы", - отметил Хуснуллин.

Президент РФ Владимир Путин предложил подумать об организации отдельного ведомства в сфере ЖКХ. По его словам, от данной сферы зависит благополучие российских семей.