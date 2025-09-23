Москалькова против помещения подозреваемых и обвиняемых в клетки в зале суда

По словам омбудсмена, людей, не совершивших тяжких преступлений против личности, можно сажать рядом с адвокатом

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова высказалась против клеток в зале суда, считает, что фигурантов, не совершивших тяжких преступлений против личности, нужно размещать за столом рядом с адвокатом.

"Мы против клеток и считаю, что эта тема очень просто решается. Можно людей, не совершивших тяжких преступлений против личности, сажать в зале суда рядом с адвокатом", - сказала Татьяна Москалькова на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека "Защита прав человека в местах принудительного содержания".

Федеральный омбудсмен попросила ускорить разработку регламентации содержания в конвойных помещениях и залах судов с учетом требований соблюдения прав граждан на достойное обращение. Как отметила Москалькова, в эти помещения прибывают люди, судьба которых сейчас будет решаться. "От того, как человек выстроит защиту и сможет ли он предъявить суду свои доказательства, зависит судьба его и его родных. А в клетке, пусть она даже стеклянная, даже нет стола, где можно было бы разложить документы и по-человечески подготовиться к защите", - добавила омбудсмен.