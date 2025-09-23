По словам кандидата на должность генерального прокурора, на этом направлении остается ряд задач, требующих системного, взвешенного подхода и решения

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Органы прокуратуры всегда были глубоко погружены в защиту прав участников специальной военной операции, и эту работу мы продолжим и усилим, заявил кандидат на должность генерального прокурора России Александр Гуцан на заседании комитета Совета Федерации.

"С начала проведения специальной военной операции органы прокуратуры всегда были глубоко погружены в защиту прав участников специальной военной операции. Здесь прокуроров в первую очередь отличал неравнодушный и чуткий подход. И самое главное, прокуроры не ограничиваются бюрократическими рамками, стараются решить вопрос в ручном режиме", - сказал он.

По его словам, на этом направлении остается ряд задач, требующих системного, взвешенного подхода и решения. "И мы продолжим эту работу для их разрешения", - добавил Гуцан.

Он отметил, что одной из главных задач является медицинская реабилитация участников СВО. "Следует держать на постоянном контроле вопросы обеспечения бойцов лекарствами, техническими средствами реабилитации и оказания медицинской помощи. Мы надеемся продолжить и усилить надзор за своевременным назначением им социальных выплат, соблюдением жилищных и трудовых прав, а также решительно пресекать мошеннические действия в отношении военнослужащих и членов семьи. Это очень важно", - отметил Гуцан, подчеркнув, что на сегодняшний день это приоритетные вопросы деятельности российских прокуроров.