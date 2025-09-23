Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Яшаревич при этом отметил, что беременным всегда следует проявлять осторожность, используя лекарства, особенно в первые три месяца

ЖЕНЕВА, 23 сентября. /ТАСС/. Исследования, посвященные изучению взаимосвязи пренатального воздействия ацетаминофена (парацетамола) и аутизма, не дают твердых оснований утверждать о ее наличии, их результаты остаются противоречивыми. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич.

"Хотя некоторые наблюдательные исследования указывают на возможную связь между пренатальным воздействием ацетаминофена (парацетамола) и аутизмом, данные остаются противоречивыми", - сказал он на брифинге в Женеве.

Так, в нескольких исследованиях "такая связь не была обнаружена", отметил представитель ВОЗ. По его словам, чтобы говорить о наличии связи, она должна "последовательно наблюдаться в нескольких исследованиях". "Отсутствие повторяемости результатов требует осторожности при выводах о причинно-следственной связи между ацетаминофеном и аутизмом", - подчеркнул Яшаревич.

Он также напомнил, что беременным всегда следует проявлять осторожность, используя лекарства, "особенно в первые три месяца" беременности.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США будет информировать о том, что употребление ацетаминофена (также известен как парацетамол или Tylenol) во время беременности повышает риски возникновения аутизма у детей. Он отметил, что около 20 лет назад аутизм встречался только у 1 из 10 тыс. детей в США. Однако за последние годы этот показатель значительно вырос: теперь заболевание фиксируется у каждого 31-го ребенка.