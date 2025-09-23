NYT: семья отца Маска обвинила его в сексуальном насилии над детьми

Эти обвинения стали одной из причин, по которым Илон Маск прекратил общение с отцом, отмечает издание

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Отец Илона Маска Эррол Маск трижды был фигурантом расследования о сексуальных домогательствах в отношении детей. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Как пишет газета со ссылкой на протоколы полиции, суда и слова родственников Маска-старшего, в отношении мужчины велось три отдельных расследования. Два из них были прекращены, об итогах третьего информации нет.

По данным издания, члены семьи Маска-старшего обвинили его в развратных действиях в отношении пяти его родных детей и приемной дочери. Как утверждает газета, первый инцидент произошел в 1993 году, последний - в 2023 году. Эти обвинения стали одной из причин, по которым Илон Маск прекратил общение с отцом, отмечает издание.

Согласно информации NYT, родные неоднократно обращались к Илону Маску с просьбой вмешаться в ситуацию и он "иногда принимал меры".