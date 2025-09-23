По факту контрабанды радиоактивных веществ решается вопрос о возбуждении уголовного дела

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ аэропорта Шереметьево обнаружили радиоактивные игральные карты у пассажира из Китая, сообщила пресс-служба ведомства.

"Игральные карты с повышенным в 4 тыс. раз уровнем ионизирующего излучения обнаружили шереметьевские таможенники в багаже мужчины, прибывшего из Китая", - говорится в сообщении.

Когда 38-летний пассажир проходил через зеленый коридор, сработала стационарная система радиационного контроля "Янтарь". В ходе досмотра с помощью переносного радиометра-спектрометра таможенники установили, что излучение исходит от игральных карт, максимальная мощность доза гамма-излучения составила 416 мкЗв/ч.

"В рамках первичной идентификации выявлено наличие в картах радиоактивного изотопа америция-241", - сообщили в ФТС.

Мужчина пояснил, что привез колоду друзьям. Однако в ведомстве отметили, что использование радиоактивных игральных карт для жульничества во время азартных игр является распространенной практикой. Используя дозиметр, мошенники могут контролировать, какие карты находятся в руках соперников, получая преимущество. "Товар изъят и помещен в специальное изолированное помещение для долговременного хранения", - говорится в сообщении.

В настоящее время по факту контрабанды радиоактивных веществ решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ. "В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами мощность эквивалентной дозы излучения на перемещаемом багаже не должна превышать значение естественного фона - 0,11 мкЗв/ ч", - напомнили в ФТС.