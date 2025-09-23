ГД приняла законопроект о совершенствовании расследования авиационных происшествий

Расходы на проведение расследований предлагается финансировать за счет средств федерального бюджета

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, направленный на совершенствование порядка расследования авиационных происшествий и инцидентов.

Документ был внесен в Госдуму группой сенаторов Совфеда в октябре 2024 года. Предлагается дополнить Воздушный кодекс РФ новой статьей, которая предусматривает создание и использование федеральной автоматизированной информационной системы для сбора, обработки и анализа данных обо всех авиационных происшествиях и инцидентах с гражданскими воздушными судами как на территории России, так и за рубежом.

Законопроектом также уточняются цели расследования: основная задача - выявление причин происшествий и разработка мер по их предотвращению. Также расширяются полномочия комиссий по расследованию, которым предоставляется независимость и широкий спектр возможностей для проведения объективного и всестороннего анализа.

Также предлагается закрепить порядок медицинского освидетельствования участников происшествий на состояние опьянения. Расходы на проведение расследований предлагается финансировать за счет средств федерального бюджета.

Кроме того, согласно действующему закону структура воздушного пространства включает в себя районы и маршруты обслуживания воздушного движения, районы аэродромов, зоны и маршруты полетов воздушных судов, запретные зоны, опасные зоны, зоны ограничений полетов воздушных судов. Принятым законом устанавливается, что Минтранс РФ может определять в том числе зоны полетов беспилотников.