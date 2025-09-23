Нилов: сдачу экзаменов на права без практики в автошколе разрешать нельзя

Председатель Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов напомнил, что до 2013 года у граждан была возможность самостоятельной подготовки к экзаменам в ГАИ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Возвращение самоподготовки к экзаменам на водительские права вне автошкол возможно только в части теории, но не практического вождения. Такое мнение высказал ТАСС председатель Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее СМИ сообщили, что Национальный автомобильный союз направил письмо правительству с предложением позволить сдавать на права без обучения в автошколе.

"Я считаю, что теоретическую часть можно было бы дать возможность подготовиться самостоятельно. Тем более что сегодня есть огромное количество вариантов для самоподготовки. Что касается практической части, то обязательно должно быть обучение на специальной машине и только с водителем-профессионалом. Тут самоподготовки быть не должно", - сказал депутат.

Нилов подчеркнул, что такое решение было принято для обеспечения безопасности обучающегося и других участников дорожного движения. "Практика должна быть под зорким взглядом профессионала. Проверка должны быть очень тщательной для того, чтобы экзамены сдавали те, кто уже прошел отборочный этап в автошколе", - отметил парламентарий.

Он напомнил, что до 2013 года у граждан была возможность самостоятельной подготовки к экзаменам в ГАИ. "Очень много было коррупционных, скандальных историй. И было тогда принято решение самоподготовку исключить. Теперь все только через автошколу", - сообщило парламентарий.