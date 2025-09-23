Глава республики Леонид Пасечник отметил, что в регионе было отремонтировано 34 моста - те, что были разбиты во время боевых действий, и те, что пришли в негодность еще до воссоединения ЛНР с Россией

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Доля дорог в нормативном состоянии в Луганской Народной Республике (ЛНР) достигла 54% за 3 года после воссоединения региона с Россией. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава республики Леонид Пасечник.

"Очень много, хочу тоже доложить, отремонтировано дорог. На сегодняшний день в нормативном состоянии находится 54% - это очень много. И даже приезжающие с территории большой России, как мы говорим, удивляются, что у нас такие дороги. В общем, работаем все вместе, и все на сегодняшний день получается", - сказал он.

Пасечник добавил, что в регионе было отремонтировано 34 моста - те, что были разбиты во время боевых действий, и те, что пришли в негодность еще до воссоединения ЛНР с Россией. "Девять мостов мы ремонтируем в этом году", - отметил глава ЛНР.