Соответствующее соглашение подписали в национальном центре "Россия" в рамках Дней Амурской области

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Большой детский фестиваль "ЭХО БДФ" намерены провести в Амурской области в апреле 2026 года, передает корреспондент ТАСС.

Соответствующее соглашение в национальном центре "Россия" в рамках Дней Амурской области подписали губернатор Амурской области Василий Орлов и генеральный директор Фонда поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова Ирина Савилова.

"Я благодарен за поддержку нашему фестивалю, правительству Амурской области и, конечно же, лично губернатору Василию Александровичу Орлову. Спасибо большое за поддержку "ЭХО БДФ". Откроемся, по традиции, "Маленьким принцем". Соответственно, в моем прочтении. До встречи. "ЭХО БДФ" едет в Амурскую область в апреле", - сказал в видеообращении художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.

Соглашение направлено на организацию и проведение на территории Амурской области мероприятий программы Большого детского фестиваля с целью формирования духовных, патриотических и семейных ценностей в сознании детей и молодежи, повышения интереса к театральному, анимационному творчеству детей и подростков, расширения зрительской аудитории и профессиональной поддержки творческих коллективов Амурской области.

Большой детский фестиваль проводится с 2018 года в рамках реализации федерального партийного проекта "Культура малой родины". Смотр проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минкультуры РФ. Организаторы фестиваля - Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский губернский театр. В рамках фестиваля проходят показы спектаклей, фильмов, мастер-классы.