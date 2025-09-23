Комиссия Госсовета предложит принять нормативно-правовой акт федерального уровня, который объединит основные меры поддержки и рекомендации по ним, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин

АСТРАХАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Два варианта базового регионального стандарта оказания мер соцподдержки ветеранам боевых действий и членам их семей разработаны в России. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Государственного совета по вопросам содействия в поддержке ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ, Минобороны, Фонду "Защитники Отечества" и региональными властями разработать механизм предоставления ветеранам специальной военной операции мер поддержки в беззаявительном порядке или упреждающем режиме.

"Разработка базового стандарта оказания мер социальной поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей - это поручение президента. В данный момент подготовлены два варианта - комиссией Государственного совета по направлению "Государственное и муниципальное управление" под руководством Сергея Семеновича Собянина и аппаратом полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Олеговича Щеголева", - сказал Бабушкин.

Комиссия Госсовета предложит принять нормативно-правовой акт федерального уровня, который объединит основные меры поддержки и рекомендации по их базовому набору. Документ станет сборником всего комплекса господдержки.

В Telegram-канале Бабушкин сообщил, что на выездном заседании попечительского совета Фонда "Защитники Отечества" были рассмотрены лучшие региональные практики на примере Липецкой области и Центрального федерального округа.