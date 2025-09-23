Всего таких учреждений, которые относятся к местам принудительного содержания, по России 36

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. подростков проходят обучение в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, которые относятся к местам принудительного содержания. Об этом сообщил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека "Защита прав человека в местах принудительного содержания" под председательством уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Ключевыми темами обсуждения стали соблюдение и защита прав граждан в учреждениях УИС и МВД России, организация медицинского обеспечения в местах принудительного содержания граждан и права человека в контексте развития уголовно-исполнительной системы.

"К местам принудительного содержания относятся и специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. Всего таких учреждений по стране у нас 36, из них 15 находятся в ведении Министерства просвещения России. Во всех учреждениях обучаются порядка 2 тыс. ребят", - сказал он.

По словам Бугаева, специальные учреждения закрытого типа - это образовательные организации, где обеспечивается и воспитание, и общепрофессиональное, и дополнительное образование, и профессиональное обучение.

Замминистра отметил, что правильно выстроенная работа с подростком в исправительном учреждении позволяет ребенку в дальнейшем найти себя в обществе. По его словам, среди выпускников таких учреждений есть педагоги, юристы и медицинские работники. Он рассказал, что многие ребята принимают участие в специальной военной операции и награждены государственными наградами. Бугаев подчеркнул, что Минпросвещения РФ совместно с ФСИН России проводят работу по утверждению контрольных цифр приема по рабочим специальностям, на которые учатся подростки в исправительных учреждениях.

"Наибольшее количество мест распределяется по таким профессиям, как сварщик, слесарь по ремонту строительных машин <…> мастер по лесному хозяйству. Это все в основном профессии и квалификации рабочих. Это позволяет в дальнейшем, при завершении нахождения в исправительном учреждении, особенно ребятам, которые туда попали в раннем возрасте, получить соответствующую рабочую специальность для завершения образования даже в таких условиях", - уточнил Бугаев.