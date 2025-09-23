В частности, закрепляются правила обслуживания в аэропортах людей с инвалидностью

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий стандарт организации медицинской помощи на территории аэропортов.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым в ноябре 2024 года. Воздушный кодекс дополняется новой статьей, регулирующей вопрос оказания медицинской помощи в аэропортах. Так, владелец аэровокзала обязывается организовывать работу фельдшерского здравпункта на территории аэропорта. Порядок оказания помощи, стандарт оснащения, штатные нормативы здравпункта должны быть установлены Минздравом РФ по согласованию с Минтрансом РФ.

Также закрепляются правила обслуживания в аэропортах людей с инвалидностью. В том числе в законе прописываются особенности перевозки пассажиров с собственными креслами-колясками. Пассажир из числа инвалидов вправе использовать собственное кресло-каталку, за исключением электронного без съемной батареи, при наличии в аэропорту специального подъемного устройства (амбулифта) до посадки на самолет. При посадке пассажир обязан пересесть на кресло-коляску, предоставленное организацией обслуживания пассажиров из числа инвалидов. При этом пассажир должен прибыть к месту пересадки на кресло-коляску за 20 минут до начала посадки. В случае опоздания перевозчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки.

Отмечается, что перевозчик обязан информировать при регистрации на рейс и оформлении багажа пассажира из числа инвалидов, использующего до посадки на борт воздушного судна в аэропорту собственное кресло-коляску о времени и месте, к которым такой пассажир должен прибыть для пересадки в кресло-коляску. Запрещается вынуждать пассажира прибывать к месту пересадки ранее чем за 20 минут до начала посадки.