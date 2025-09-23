Жена военнообязанного рассказала, что ТЦК потребовал с нее $12 тыс. за освобождение мужа

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Жителя Кривого Рога со справкой о психическом заболевании признали годным к службе в тылу. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

На прикрепленном к посту ролике жена военнообязанного рассказала, что ТЦК потребовал с нее $12 тыс. за освобождение мужа. Мужчину задержали на стройке, где он работал, несмотря на имеющуюся у него справку из психоневрологического диспансера и наличие "белого билета". Медкомиссия признала мужчину годным.

Врач пояснила, что признала его годным к службе в войсках обеспечения - то есть в тылу.

Ранее в Харькове мобилизовали мужчину с диагнозом олигофрения и отправили в учебную часть без обследования. Аналогичный случай был в Одессе, где мужчину с олигофренией и пороком сердца мобилизовали после получасовой медкомиссии. Зимой военкомы отправили в украинскую армию мужчину с аутизмом, рассказывал его сослуживец Виталий Михаленко, взятый в плен российскими военными.

С 18 мая на Украине вступил в силу скандальный закон, ужесточающий правила мобилизации, который призван дополнительно призвать в армию сотни тысяч украинцев. В частности, согласно закону, мужчины в возрасте 25-55 лет, получившие инвалидность второй и третьей группы после 24 февраля 2022 года, должны пройти повторную медкомиссию. Кроме того, в стране отменено понятие ограниченной годности к службе.

С февраля 2022 года в республике объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в торговых центрах и транспорте. По данным украинских СМИ, мужчины стараются всеми способами уклониться от мобилизации, месяцами не выходят из дома, пытаются выехать из страны по поддельным справкам либо пересечь границу нелегально. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видеозаписи случаев насильственной мобилизации и конфликтов граждан с военкомами. Периодически всплывают факты избиения мужчин в военкоматах.