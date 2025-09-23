Также предлагается закрепить обязанность вузов определять отдельные жилые помещения в общежитиях для обучающихся, находящихся в браке и имеющих детей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, обязывающий вузы выделять для студенческих семей отдельные жилые помещения в общежитиях.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем думского комитета по молодежной политике Артемом Метелевым. Законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об образовании в РФ", закрепив за Минобрнауки РФ полномочия по утверждению совместно с Минпросвещения РФ порядка предоставления жилых помещений в общежитиях.

Также предлагается закрепить обязанность вузов определять отдельные жилые помещения в общежитиях для обучающихся, находящихся в браке и имеющих детей. Члены семьи студента смогут проживать с ним в общежитии.

Метелев в беседе с ТАСС подчеркнул, что ранее законопроект уже получил поддержку правительства РФ. По его мнению, реализация инициативы позволит значительно улучшить жилищные условия тысяч студентов по всей стране.

"Мест всегда не хватает, но ситуацию можно улучшить, если навести порядок в существующей системе. Рад, что правительство разделяет наш подход", - добавил депутат.