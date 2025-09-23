В ведомстве отметили, что в условиях городской застройки такие станции могут размещаться на крышах высотных зданий

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. МВД России в перспективе планирует использовать автономные станции с беспилотными воздушными судами для реагирования на дорожную ситуацию, в том числе на ДТП. Об этом сообщил старший инспектор по особым поручениям главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Котов.

"В настоящее время МВД России на основе зарубежного опыта рассматривает в качестве перспективы использование автономных станций с беспилотными воздушными судами для решения задач, возложенных на дорожную патрульную службу. Такая станция в автоматическом режиме способна обрабатывать данные и выдавать полетные задания, заряжать аккумуляторы воздушного судна, осуществлять его посадку на платформу при помощи системы технического зрения", - сказал он в ходе круглого стола на тему применения беспилотных летательных аппаратов для фиксации нарушения правил дорожного движения в СФ.

Котов отметил, что в условиях городской застройки такие станции могут размещаться на крышах высотных зданий. При этом важно, чтобы был доступ к промышленной электросети, а также к сети передачи данных. "Полагаем, что применение автономных систем, так называемых дрон-боксов, пока терминология еще не устоялась, в случае, если оно все-таки покажет свою эффективность, будет способно повысить скорость реагирования на ДТП в условиях сложной дорожной обстановки", - подчеркнул представитель МВД.

По его словам, также прорабатывается возможность с помощью таких беспилотников документировать дорожные события в установленном законом порядке без непосредственного присутствия сотрудника дорожно-патрульной службы. В условиях нехватки сотрудников прилет такого аппарата на мелкое ДТП был бы полезным для граждан.

Комплекс этих мероприятий позволит повысить пропускную способность отдельных участков автомобильных магистралей и в целом положительно отразится на дорожной обстановке, подытожил представитель ведомства.