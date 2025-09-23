Законопроект также предусматривает увеличение размера пенсий для некоторых категорий нетрудоспособных граждан

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает появление страховой пенсии по потере кормильца для детей, зачатых с помощью биомедицинских технологий после смерти отца. Документ в палату парламента в мае 2026 года внесла группа сенаторов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Владимиром Якушевым.

Ранее Конституционный суд РФ признал не соответствующими конституции несколько положений ст. 10 федерального закона "О страховых пенсиях" - в той мере, в какой они не допускают назначения пенсии по потере кормильца таким детям.

Авторы инициативы предлагают определить новый вид социальной пенсии - "социальная пенсия детям, рожденным по истечении 300 дней со дня смерти лица, отцовство которого установлено в судебном порядке". Предусматриваются, что получатели этой пенсии получат те же права, что и дети, оба родителя которых неизвестны.

"Юридически значимыми фактами для реализации права на указанную пенсию является рождение ребенка по истечении 300 дней со дня смерти его генетического родителя, которое подтверждается сведениями о рождении ребенка, смерти его генетического родителя, и установление факта отцовства, которое устанавливается в судебном порядке", - отмечается в пояснительной записке.

Увеличение пенсий для нетрудоспособных граждан

Законопроект также предусматривает увеличение размера пенсий для некоторых категорий нетрудоспособных граждан. Так, предлагаются повысить пенсию для таких граждан из числа малочисленных народов Севера, достигших возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), мужчин в возрасте 70 лет и старше, женщин в возрасте 65 лет и старше, инвалидов II группы, а также детей в возрасте до 18 лет, детей, достигших возраста 18 лет и завершившим обучение, и детей, достигших возраста 18 лет и обучающимся по очной форме до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. Вместо 5 034 рубля 25 копеек в месяц эта пенсия будет составлять 7 689 рублей 83 копейки в месяц. Аналогичную пенсию предлагается назначить детям, зачатым с помощью ЭКО после смерти отца.

Авторы инициативы предлагают повысить и другие пенсии для нетрудоспособных граждан. Так, предусматривается повышение пенсии для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов - с 12 082 рублей 6 копеек в месяц до 18 455 рублей 42 копейки в месяц, пенсии для инвалидов III группы - с 4 279 рублей 14 копеек до 6 536 рублей 41 копейки в месяц.

Также предлагается увеличить пенсию инвалидам I группы, инвалидам с детства II группы, детям в возрасте до 18 лет либо детям, достигшим возраста 18 лет и завершившим обучение, а также детям, достигшим возраста 18 лет и обучающимся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшим обоих родителей (детям умершей одинокой матери), детям, оба родителя которых неизвестны, - с 10 068 рублей 53 копейки в месяц до 15 379 рублей 73 копейки в месяц.