Карбид — это соединение углерода с металлом или металлоидом (полуметаллом), бором и кремнием. В советские времена настоящей рабочей лошадкой народного хозяйства был карбид кальция. Его широко применяли в газосварке и резке металла, в химической промышленности, при освещении шахт и строительных объектов. Разбираемся, где можно достать карбид в наши дни, в каких областях он применяется и на что обращать внимание при покупке

Где используют карбиды

Карбиды широко используются в промышленности и строительстве, они бывают разных видов, в основном применяют:

карбид кальция (CaC₂), второе название — ацетиленид кальция, активно вступает в реакцию с водой и выделяет горючий газ ацетилен. Он, в свою очередь, используется для газовой сварки, производства уксусной кислоты, пластика и каучука. Карбид кальция относится к взрывоопасным веществам, при работе с ним требуется строгая техника безопасности;

карбид кремния (SiC) весьма твердое вещество, поэтому незаменим в изготовлении сильной оптики и высокотемпературных печей, в производстве бронежилетов, дисковых тормозных систем, полупроводников;

карбид бора (B₄C) по твердости сравним с алмазами. Благодаря этому свойству его используют в пескоструйных машинах для шлифовки твердых материалов, в ядерных реакторах в виде стержней для регулирования реакций, в электронике.

Наиболее широкое распространение получил ацетиленид кальция. Он относится к веществам, которые требуют осторожного обращения. Ацетилен, который выделяется при контакте карбида с влагой, — газ взрывоопасный и горючий. Поэтому хранение, перевозка и продажа карбида регламентируются. В промышленных масштабах его перевозят только в герметичных стальных контейнерах.

Где купить карбид

Покупка карбидного камня для частных лиц сегодня доступна на интернет-площадках. К ним относятся маркетплейсы, специализирующиеся как на химических реактивах или технических материалах, так и на строительных и сельскохозяйственных товарах. Заказывать карбид через интернет удобно, но нужно внимательно читать описание и обращать внимание на фасовку и условия транспортировки.

Если карбид нужен в больших количествах, лучше обратиться к специализированным компаниям, которые снабжают предприятия. Обычно такие фирмы работают с юридическими лицами, но иногда у них есть специализированные интернет-магазины, работающие и с частными лицами. В этом случае речь обычно идет о фасованной продукции.

При выборе карбида кальция нужно учитывать несколько моментов, чтобы не столкнуться с проблемами.

Фасовка и условия хранения. Лучше покупать в герметичной металлической таре — это снижает риск контакта с влагой и случайного выделения ацетилена. Срок годности. Согласно ГОСТ 1460-81, гарантийный срок хранения карбида кальция составляет полгода со дня изготовления, однако при правильном хранении в герметичной металлической таре и в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении срок хранения может достигать одного года. Безопасность транспортировки. Если придется перевозить карбидный камень самостоятельно, лучше положить его в контейнер, который исключит контакт с водой и другими веществами. Надежность источника. Покупать карбид лучше у проверенных поставщиков или магазинов, чтобы избежать подделок и небезопасного материала.

Чем заменить карбид кальция

Сегодня для разных задач существуют альтернативы карбидному камню:

для освещения и демонстрационных опытов можно использовать готовые ацетиленовые генераторы или газовые баллоны с безопасным оборудованием;

для отпугивания кротов и грызунов есть современные садовые отпугиватели на электричестве или ультразвуке, ловушки, пестициды или репелленты;

в промышленной сфере ацетиленид кальция часто заменяют другими химическими соединениями, которые выполняют ту же функцию без риска внезапного воспламенения.

Если возникают сомнения в безопасности использования того или иного вещества, всегда лучше поискать альтернативу: современные приборы и средства могут заменить карбид в большинстве бытовых и демонстрационных задач. Карбид и сегодня можно купить легально и безопасно, если следовать правилам покупки и хранения. Правильный подход обеспечит и эффективность его применения, и безопасность использования.