Александра Панкратова-Черного госпитализировали

В Курганской филармонии должен был состояться спектакль с участием актера

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Актер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован, сообщается на сайте Курганской филармонии, где должен был состояться спектакль с его участием.

"Актер Александр Панкратов-Черный, занятый в спектакле "Женихи", не сможет принять участие в постановке вследствие экстренной госпитализации. Вместо него главную роль исполнит заслуженный артист России Владимир Майсурадзе", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в учреждении, актер не успел приехать в Курган, вместо него на гастроли отправился Майсурадзе.