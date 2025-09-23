На мероприятие также планируют приехать посол Эфиопии и новый руководитель дипломатической миссии Армении, сообщил член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов

ПЯТИГОРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Послы Кении, Мозамбика и Руанды впервые станут участниками Международного форума "Северный Кавказ: Культурный код в развитии международного сотрудничества", который 10-11 октября пройдет в Пятигорске и Железноводске. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил директор Северо-Кавказского института - филиала Президентской академии (РАНХиГС), член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

"Приедут руководители посольств стран, которые уже были у нас, но радостно что приезжают и новые участники, в частности посол Кении, посол Мозамбика, посол Руанды, которые будут впервые. Планируют приехать посол Эфиопии, новый руководитель дипломатической миссии Армении. Надеемся, что продолжит участие в нашей работе посольство Индии, в прошлом году был посол, и он очень заинтересовался совместными проектами, которые могут реализовываться на Северном Кавказе, в том числе часть из них - это инвестиционные проекты, но значительная часть - гуманитарные", - сообщил Тлисов.

По его словам, в этом году на форуме ожидается более 600 участников. "Из года в год мы стараемся увеличивать количество участников, но есть физические ограничения площадки. В прошлом году было более 600 человек, в этом году мы ожидаем такое же количество, но также продолжает расти наша внешняя аудитория людей, которые подключаются онлайн", - добавил спикер.

Также для участников форума подготовлена большая культурная программа, для того чтобы они познакомились с традициями России. "Мы запланировали большую культурную программу, которая позволит лучше узнать Россию. Хотим сделать представление наших красивых традиций, песен, фольклора, для того чтобы в таком погружении у наших гостей сформировалось понимание о многообразии нашего культурного наследия", - отметил Тлисов.

Цель форума - объединить экспертов, представителей власти, бизнеса, науки и культуры для обсуждения актуальных вопросов международного сотрудничества, сохранения культурного кода и развития региона.