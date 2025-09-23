Для кадрового обеспечения усилены меры поддержки, в частности, увеличена региональная выплата для медработников дефицитных специальностей, сообщил глава Кемеровской области Илья Середюк

КЕМЕРОВО, 23 сентября. /ТАСС/. Почти 200 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) построено в Кемеровской области в 2019-2024 годах, еще 45 планируется возвести в 2025 году. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Илья Середюк.

"Всего в 2019-2024 годах капитально отремонтировано 80 и построено 3 поликлиники, смонтировано 197 модульных ФАПов. Цифра очень впечатляющая. В поликлиники и больницы региона поступило 2,8 тыс. единиц современного оборудования. В текущем году ведем строительство трех поликлиник, будет возведено дополнительно 45 модульных ФАПах во всех муниципалитетах региона. И капитально отремонтируем учреждений здравоохранения и 32 подразделения кузбасских больниц", - сказал Середюк.

Он добавил, что для кадрового обеспечения были усилены меры поддержки, например, увеличена с 1 до 3 млн рублей региональная выплата для медработников дефицитных специальностей. Также предусмотрена помощь с арендой жилья и оплатой ипотеки. Кроме этого, по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" медики могут получить до 1,5 млн рублей.

Эти меры пользуются спросом, в этом году на работу в медицинские учреждения региона вышло 458 молодых специалистов. Благодаря этому удается преодолевать нарастание дефицита кадров. При сохранении текущей динамики в 2026 году в регионе количество медицинских работников начнет увеличиваться, добавил губернатор.