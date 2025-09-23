Журналисты медиацентра "Знай Топки" также предложили организовать областной конкурс "Юный блогер Кузбасса"

КЕМЕРОВО, 23 сентября. /ТАСС/. Единая медиаплатформа для блогеров будет создана в Кемеровской области, где каждый желающий сможет научиться готовить и продвигать свои публикации. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Илья Середюк.

"У нас есть спрос на качественную подготовку специалистов, помощь в продвижении, создании и ведении страниц. Нужно провести опрос среди блогеров и представителей медиацентров региона, по примеру разработки проекта "Лига отличников Кузбасса", - какая именно помощь в создании контента им нужна", - ответил Середюк на вопрос блогеров о продвижении медиаконтента.

По словам молодых блогеров, им негде учиться делать свои посты интересно и правильно продвигать свои идеи. В связи с этим губернатор поручил ЦУР Кузбасса и Министерству образования Кузбасса помочь с созданием единой медиаплатформы, а также единого образовательного центра для медийщиков, где начинающие стримеры могли бы получить советы экспертов и профессиональных журналистов.

Кроме этого, молодые журналисты медиацентра "Знай Топки" из города Топки Кемеровской области предложили организовать областной конкурс "Юный блогер Кузбасса". Участникам конкурса предложат написать текст или снять фото и видео о своей малой родине. Губернатор поручил министру образования Кузбасса Софье Балакиревой провести совместную встречу с медиацентрами, обговорить условия и организовать конкурс.