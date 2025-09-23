За контактными и заболевшими организовали ежедневное наблюдение

СЫКТЫВКАР, 23 сентября. /ТАСС/. Несколько школ и детских садов в Усть-Куломском районе Республики Коми закрыли на карантин по сальмонеллезу. Предположительно, инфекция попала с продукцией одной из птицефабрик, сообщил ТАСС глава Усть-Куломского района - руководитель администрации Сергей Рубан.

"Сегодня приостановлена учебная деятельность в школах населенных пунктов Кебанъель, Озъяг и для начального звена школы села Усть-Кулом, так как старшие классы не питаются, поскольку ведется капитальный ремонт, режим учебного дня сокращен. Закрыты детские сады в Усть-Куломе, Носиме, Озъяге и Кебанъеле - те сады, где была продукция данной птицефабрики", - сообщил ТАСС руководитель муниципалитета.

Заболевшие - это все воспитанники дошкольных образовательных учреждений села Усть-Кулом. "Есть предположение о том, чья продукция является носителем инфекции - это продукция "Благояр" Шекснинской птицефабрики. Мы буквально сразу посмотрели поставки в наши школы и детские сады, узнали, куда поступала продукция. Эти школы и детские сады как минимум на неделю закрыты на карантин. Вся продукция, на которую сегодня падает основное подозрение, изъята", - сообщил Рубан.

Ведется эпидемиологическое расследование, работает ситуационный штаб. "Многие лечатся амбулаторно. Все на сопровождении, тяжелых случаев заболевания нет, но у многих детей была высокая температура", - сообщил глава района.

По информации управления Роспотребнадзора по Коми, острая кишечная инфекция зарегистрирована в детских садах №1 и №7 "Голубок" села Усть-Кулом. "Организован выезд специалистов-эпидемиологов управления для организации необходимых противоэпидемических мероприятий по локализации очага. Введен карантин в детских учреждениях, организована заключительная дезинфекция помещений <…>. Отобран материал от заболевших и контактных, пробы продукции. По данным исследований в материалах обнаружен возбудитель - Salmonella enteritidis. За контактными и заболевшими организовано ежедневное медицинское наблюдение", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.