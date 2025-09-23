Было госпитализировано 29 человек, из них 28 детей

АРХАНГЕЛЬСК, 23 сентября. /ТАСС/. Заболеваемость ОРВИ в Архангельской области за неделю выросла на 61,1%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Эпидемический порог превышен на 9,8%.

"В Архангельской области за период с 15 сентября по 21 сентября 2025 года зарегистрировано 11 495 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости всего населения составил 120,3 на 10 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 9,8%. Среди детей зарегистрировано 6 184 случая ОРВИ. В сравнении с предыдущей неделей темп прироста составил 61,1%", - указано в сообщении.

Госпитализировано 29 человек, из них 28 детей. Среди возбудителей в основном циркулируют коронавирусы и вирусы парагриппа.

В Архангельской области началась прививочная кампания против гриппа. Всего планируется привить 605 420 человек, в том числе 139 620 детей.

В настоящее время в регионе привито 84 560 человек, что составляет 8,9% от всего населения области.