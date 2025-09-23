В ЦФО ожидаются дождь, ветер и резкое похолодание

Теплая и сухая погода сменится под влиянием холодного атмосферного фронта в нескольких регионах

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Теплая и сухая погода в большинстве регионов Центрального федерального округа в ближайшие сутки сменится похолоданием и осадками. В Ярославской, Костромской, Воронежской и Белгородской областях также ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщают местные гидрометцентры и региональные управления МЧС.

"К Тамбовской области с севера приближается холодный атмосферный фронт, который принесет резкое понижение температуры. Если еще сегодня столбики термометров показывают по-настоящему летнюю погоду - до 29-30 градусов тепла, то уже завтра днем они опустятся до 16, местами пройдет дождь. Такая погода является нормой для этого времени года", - сообщили ТАСС в Тамбовском центре гидрометеорологии.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 сентября в регионе ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов и более, а также понижение максимальной температуры воздуха на 10 градусов. Днем в Тульской области синоптики прогнозируют около 13 градусов тепла, ночью температура может опуститься до 2 градусов выше ноля. Похолодание ожидается также в Калужской, Владимирской, Смоленской, Липецкой областях, в Ивановской области синоптики обещают дожди.

Под влиянием холодного атмосферного фронта северного циклона ожидаются порывы ветра в Воронежской области, они могут достигать 18 м/с. В Белгородской, Владимирской, Костромской и Ярославской областях синоптики прогнозируют порывы ветра до 12-15 м/с.

Дневная температура в Ярославской области с 23 градусов тепла упадет до 13. Температура воздуха ночью составит около 3 градусов тепла. В связи с резким похолоданием власти региона с 24 сентября начнут работу по обеспечению домов отоплением.

"Прогноз погоды показывает резкое падение температуры в ночное время, поэтому с 24 сентября начинаем включение отопления в регионе по всем муниципальным округам. На запуск и заполнение всех систем требуется время - процесс может занять до недели", - написал в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.