Ни регуляторный орган, ни какое-либо иное государственное учреждение не принимали решения о запрете, заявили в Совете по аудиовизуальному контенту

КИШИНЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Показ фильма "Иван Васильевич меняет профессию" был ошибочно заблокирован одним из кабельных операторов Молдавии. Об этом сообщает Совет по аудиовизуальному контенту, комментируя распространенный в СМИ скрин телеэкрана с уведомлением о запрете.

"Ни регуляторный орган, ни какое-либо иное государственное учреждение не принимали решения о запрете показа данного фильма или других аналогичных кинолент", - говорится в заявлении. Там отметили, что трансляции могут блокироваться операторами, которые руководствуются местными законами. "Не исключено, что это было сделано ошибочно одним из операторов", - уточнило ведомство.

В 2022 году в Молдавии вступил в силу закон о запрете трансляции новостных, информационно-аналитических программ и фильмов военного содержания из России. Как объяснили в совете, при появлении в телевизионной сети попадающего под этот закон контента он блокируется кабельными операторами, которые размещают на экране соответствующее информационное сообщение. Бывает, что они ошибаются. Так, в 2024 году под запрет неоправданно попал мультфильм "Смешарики", отметили в совете.

Оппозиция попыталась оспорить это решение в Конституционном суде, однако он отклонил запрос. Нововведение молдавских властей вызвало возмущение общественности. Как призналась журналистам вице-председатель совета Анета Гонца, организация получила множество негативных отзывов от молдавских телезрителей. По ее словам, попытка заместить телеэфир передачами из Румынии пока не удается из-за их более низкого качества.