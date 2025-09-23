Добыча угля после аварии не ведется, персонал занят на других работах, сообщили в компании

СЫКТЫВКАР, 23 сентября. /ТАСС/. Специалисты планируют до конца этой недели завершить откачку воды из аварийного участка шахты "Комсомольская" АО "Воркутауголь", где в результате прорыва пульпы - смеси воды с углем мелкой фракции - 17 сентября погиб горняк. Добыча угля на шахте не ведется, сообщили ТАСС в компании.

"В скиповом стволе, где произошел инцидент с прорывом пульпы, продолжается откачка воды, потом будет производиться зачистка горной массы. По предварительной оценке, эти работы завершатся к концу текущей недели, когда специалисты смогут спуститься на место для осмотра", - сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Добыча угля на шахте не ведется. "Персонал предприятия задействован на других работах", - добавили в компании.

По данным "Воркутаугля", 17 сентября в 09:45 мск "при выполнении технических работ произошел прорыв пульпы в скиповом стволе". В этот момент на месте происшествия находились пятеро работников, четверо из которых поднялись на поверхность, они не пострадали, пятый пропал. Его тело обнаружили на вторые сутки. По факту произошедшего проводится проверка следственных органов СК РФ.

Шахта "Комсомольская" АО "Воркутауголь" (входит в состав ООО "Русская энергия" корпорации AEON) - вторая по мощности в Печорском угольном бассейне, была введена в строй 30 декабря 1976 года. Сегодня работает на глубинах около 1100 м и является самой глубокой шахтой России.