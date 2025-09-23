По прогнозам метеорологов, в ночь на 24 сентября в столице ожидается облачная с прояснениями погода и местами дождь при температуре воздуха до плюс 8 градусов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Настоящий осенний дождь, очень прохладный и местами сопровождаемый ветром, пошел в Москве и Подмосковье. Информацию об этом передают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках столичного региона.

В частности, осадки отмечаются в центре мегаполиса, в том числе в районе штаб-квартиры агентства на Тверском бульваре, а также в районе Третьего транспортного кольца, на севере, востоке и юго-востоке города. При этом температура воздуха относительно той, что была днем, по ощущениям существенно понизилась.

Как пояснили ТАСС в Гидрометцентре РФ, в тылу циклона, движущегося по северу европейской территории страны на восток, холодные воздушные массы из северных широт распространяются далеко на юг. "В среду, 24 сентября, с севера на юг продолжит медленно перемещаться холодный атмосферный фронт циклона, из-за чего в большинстве центральных областей ожидаются небольшие и умеренные дожди", - отметил собеседник агентства.

По прогнозам метеорологов, предстоящей ночью в столице ожидается облачная с прояснениями погода и местами дождь при температуре воздуха до плюс 8 градусов, в Подмосковье - от 4 до 8 градусов тепла. Днем в середине недели небольшой дождь может пройти местами в Подмосковье, при этом воздух прогреется до плюс 10-12 градусов в мегаполисе и до плюс 13 градусов по области. Ветер прогнозируется северо-западный со скоростью 6-11 м/с.

Ранее в столичной мэрии предупредили водителей о том, что в период осадков необходимо четко соблюдать скоростной режим и дистанцию. "Будьте внимательны и аккуратны за рулем: соблюдайте скоростной режим, не совершайте резких маневров и не отвлекайтесь на телефон во время движения",- подчеркивает городской департамент транспорта в своем официальном телеграм-канале. В условиях плохой погоды власти рекомендуют для поездок использовать общественный транспорт. Если поездок на автомобиле не избежать, то их предлагают отложить на более позднее время когда закончится так называемый "вечерний разъезд".